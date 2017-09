Velório de Nion Albernaz será no Palácio das Esmeraldas

O velório do ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz será nesta quarta-feira (6), às 22h, no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos, segundo os familiares. O enterro será realizado às 10h desta quinta-feira (7) no Cemitério Santana.

O pedido foi feito pelo governador Marconi Perillo (PSDB). Segundo Olier Alves, amigo próximo de Nion, mesmo não sendo o perfil do ex-prefeito, que era discreto, a família avaliou o pedido e decidiu aceitar pela importância da figura do político para a cidade e também pela localização. Olier acompanhou os cerca de 40 dias que Nion permaneceu em casa após a última internação, por problemas com alterações na pressão.

O governador decretou, ainda, luto oficial no Estado pela morte do ex-prefeito e cancelou a agenda desta quarta-feira no interior. Marconi informou, via redes sociais, que estava em Montividiu quando recebeu a notícia de que o amigo havia morrido. “Goiás perde um dos grandes líderes de sua história. Meus sentimentos aos familiares de Nion Albernaz, que foi um grande líder político e um ser humano generoso e de honradez única”, considerou o governador.