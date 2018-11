Política Veja trajetória de Moro, futuro ministro da Justiça de Bolsonaro O magistrado começou a ser conhecido quando assumiu, há mais de quatro anos, a condução da Operação Lava Jato

Apesar da forte oposição do PT e de setores do meio jurídico, o juiz federal Sérgio Moro tornou-se uma referência internacional no combate à corrupção e o mais popular homem público do país, figurando nos últimos aos como destaque nos protestos de rua e nas pesquisas de opinião. O magistrado começou a ser conhecido quando assumiu, há mais de quatro anos, a condução d...