Política Veja os compromissos dos candidatos ao governo de Goiás

Ronaldo Caiado (DEM) 7h – Entrevista Rádio Vinha 9h – Entrevista Rádio CBN 10h – Entrevista jornal O Popular 20h – Programa Caiado ao Vivo, no facebook José Eliton (PSDB) 17h30 – Sabatina com empresários na ACIA 20h – Inauguração do Comitê “Goiás Avança Mais” Daniel Vilela (MDB) 9h - Atendimento a li...