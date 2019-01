Política Veja fotos da posse de Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado foi empossado governador de Goiás na manhã desta terça-feira (1º). A cerimônia de assinatura do compromisso de posse ocorreu no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e foi conduzida pelo atual presidente da Casa, José Vitti (PSDB). Em seu primeiro discurso como governador de Goiás, Caiado disse que seu governo terá tolerância zero c...