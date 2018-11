Política Veja como votaram os senadores goianos na sessão que determinou aumento salarial de ministros do STF Salário dos ministros subiu 16,38%, alcançando o patamar de R$ 39 mil

Atualizada às 20h35 de 07/11/2018 Com 41 votos favoráveis, 16 contrários e uma abstenção, o Senado aprovou o Projeto de Lei da Câmara que reajusta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), teto de todo o funcionalismo público. A matéria segue para sanção presidencial. O reajuste aprovado nesta quarta-feira (7) foi de 16,38%. Com isso, o te...