Política Veja as dez notícias falsas mais populares divulgadas no 1º turno Juntas, elas foram compartilhadas mais de 865 mil vezes no Facebook

As fake news ou notícias falsas mais uma vez tiveram papel de destaque no 1º turno das eleições 2018. A Agência Lupa fez uma pesquisa durante as sete semanas do primeiro turno das eleições 2018 que mostra a quantidade de vídeos antigos postados com legendas mentirosas, fotos manipuladas, textos mal escritos e conteúdos envolvendo famosos compartilhados no Facebook. A...