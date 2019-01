Política Vavá, irmão de Lula, morre e ex-presidente pede à Justiça para ir ao enterro Genival Inácio da Silva faleceu aos 79 anos

Conhecido pelo apelido de Vavá, Genival Inácio da Silva, de 79 anos, morreu nesta terça-feira (29), em São Paulo. Ele é irmão do ex-presidente Lula e estava internado para tratar de um câncer no pulmão desde a semana passada. A informação é do blog da Mônica Bergamo. Vavá era um dos irmãos mais próximos de Lula e a defesa do petista, que está preso desde abril ...