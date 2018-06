Política Vaticano diz que papa não enviou terço a Lula e que ação de advogado foi "pessoal" De acordo com a nota, o argentino Grabois visitou o ex-presidente com o objeto abençoado, mas não foi enviado pelo papa Francisco

Atualizada em 12/06 às 13h25 O Vaticano esclareceu hoje (12) que o papa Francisco não tem relação com o advogado argentino Juan Grabois, o qual tentou visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na prisão. Grabois, fundador do Movimento dos Trabalhadores Excluídos e ex-consultor do Pontifício Conselho Justiça e Paz, tentou visitar ontem (11) ...