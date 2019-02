Política Vapt Vupt de Palmeiras tem aluguel maior que na capital Ao custo de R$ 19,8 mil por mês, unidade ocupa o 29º lugar em número de atendimentos; custo mensal com locação é superior ao que o governo paga em shoppings de Goiânia e Aparecida

Alvo de estudos para reestruturação anunciada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), as unidades de Vapt Vupt do Estado têm variação de 725% em gastos com aluguel e os atendimentos vão de apenas 190 a 63.254 mensais. Das 78 unidades, 43 têm despesa com locação, no valor total de R$ 4,3 milhões anuais. De acordo com dados sobre custos e prestação de serviços, solicitad...