Política Vanderlan e Luiz do Carmo avalizam Alcolumbre Para pepista e emedebista, vitória do democrata demonstra potencial para promover mudanças fundamentais na condução da Casa

Senadores goianos se disseram animados com a perspectiva de mudança na Casa, após a surpreendente vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP), que derrotou o então favorito Renan Calheiros (MDB) na disputa pela presidência do Senado. Para Luiz Carlos do Carmo (MDB) e Vanderlan Cardoso (PP), Davi Alcolumbre tem potencial para promover “uma nova política” à frente da Mesa Diretor...