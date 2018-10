O ex-prefeito de Senador Canedo Vanderlan Cardoso (PP) e o vereador por Goiânia Jorge Kajuru (PRP) lideram a disputa ao Senado em Goiás na última rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, realizada de 3 a 6 de outubro. Os desgastes provocados pela Operação Cash Delivery levaram o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ao quarto lugar da corrida ao Senado.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

Vanderlan tem 16,8% das intenções de voto e Kajuru, 16,5%. Ambos saem do cenário de empate técnico com a senadora Lúcia Vânia (PSB), candidata à reeleição, que aparece com 12%, e com Marconi, que agora tem 9,3%. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

No levantamento anterior, divulgado em 30 de setembro e que não mediu efeitos da operação, os quatro estavam empatados, com Marconi à frente: o tucano tinha 14,5%; Kajuru, 14,2%; Vanderlan, 13,6%; e Lúcia, 12,4%.

No dia 28 de setembro, a operação prendeu o ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Jayme Rincón (PSDB) e fez buscas em endereços de Marconi. A Polícia Federal apreendeu quase R$ 1 milhão na casa do motorista de Jayme, o policial militar Márcio Moura.

Os eleitores vão hoje às urnas para escolher dois senadores.

O senador Wilder Morais (DEM) é o quinto colocado na atual rodada, com 3,1%, com variação positiva de apenas meio ponto porcentual. O ex-vice-prefeito de Goiânia Agenor Mariano (MDB) oscilou para baixo e tem 1,9%. A professora Magda Borges (PCB) aparece com 1,2%. A vereadora por Anápolis Geli Sanches (PT) e o policial rodoviário Fabrício Rosa (PSOL) apresentam 1,1%, cada um. O deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) tem 1%. O professor Alessandro Aquino (PCO) registra 0,7% e Santana Pires (Patriota), 0,2%.

Diante dos 12 nomes que disputam o Senado, 22% dos eleitores disseram não saber em quem votar. É o mesmo porcentual registrado uma semana atrás. Dos 801 ouvidos, 12,9% disseram que vão votar nulo ou não vão votar.

Divisão

Na relação do primeiro voto, Kajuru tem 23,1% e Vanderlan, 16%. Marconi, que liderava a primeira opção dos eleitores, caiu 8,2 pontos porcentuais e agora aparece em terceiro, com 13,5%. Lúcia tem 11,9%.

Já na relação do segundo voto, Vanderlan segue liderando, com 17,6%. Lúcia Vânia fica em segundo, com 12,2%. Kajuru tem 9,9% e Marconi, 5,1%.

Na pesquisa espontânea, 46,4% dos entrevistados se disseram indecisos. Kajuru e Vanderlan passaram bem à frente de Lúcia e Marconi. O vereador tem 13,2%, o ex-prefeito, 11,9%, a senadora, 6,3% e o ex-governador, 6,2%.