Política Vanderlan Cardoso: 'Não farei oposição só por oposição. Nunca foi meu perfil' Senador eleito mais bem votado desta eleição, pepista afirma que situação do Estado exige “remédios amargos” e “pulso” do governador

Eleito senador mais bem votado deste pleito, Vanderlan Cardoso (PP) diz que, embora o MDB, partido com quem se coligou, deva fazer oposição ao governador eleito Ronaldo Caiado (DEM), ele não fará “oposição por oposição” e afirma que o momento é de “dar as mãos”. Ao POPULAR, diz que já conversou com Caiado por telefone e que aguarda o presidente de seu partido, ministr...