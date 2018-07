Política 'Vamos ver o que escapa para mim desse balé', diz Ciro sobre alianças O bloco o Centrão fechou recentemente um acordo com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) para a corrida presidencial

Após ver o bloco do Centrão fechar um acordo com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) para a corrida presidencial, o pré-candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou que ainda espera fechar alguma aliança com outros partidos. "Vamos ver o que escapa para mim desse balé, é muito cedo ainda. Embora esteja na cara do gol, os partidos todos prati...