Política 'Vamos agarrar o homem', diz Meirelles, em busca do apoio de chefe do PR O pré-candidato do MDB ao Palácio do Planalto intensificou as negociações com o 'Centrão'

O pré-candidato do MDB ao Palácio do Planalto, Henrique Meirelles, intensificou as negociações com o 'Centrão'. Até agora, o bloco formado por DEM, PP, PRB e Solidariedade está mais inclinado a apoiar o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, mas ainda negocia com o tucano Geraldo Alckmin. Diante das dúvidas do grupo, Meirelles reforçou o assédio aos partidos do 'Centrão' e...