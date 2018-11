Política Valor do voto dos deputados estaduais ficou entre R$ 2 e R$ 26

A média do custo do voto dos eleitos à Assembleia Legislativa foi de R$ 11,72. O menor valor do voto ficou com Adriana Accorsi (PT): R$ 2,12. Terceiro menor gasto (R$ 83,3 mil), Adriana obteve a quinta maior votação (39,2 mil votos). Entre os mais votados, ela foi a única a gastar menos de R$ 300 mil e, consequentemente, a ter o custo do voto abaixo de R$ 5. O mais votado...