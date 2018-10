Política Vídeo mostra policiais militares fazendo campanha ilegal para Bolsonaro em Luziânia; veja As imagens mostram os militares em uma corrida gritando palavras de ordem em favor do presidenciável, que é capitão da reserva do Exército

Atualizada às 19h46 - 22/10/2018 O site Congresso em Foco divulgou nesta segunda-feira (22) um vídeo que mostra uma tropa de policiais militares fazendo campanha para o candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Os militares foram registrados durante uma corrida gritando palavras de ordem em favor do presidenciável, ...