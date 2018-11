Política Vídeo mostra banheiro da PUC Goiás pichado com suástica e mensagem de ódio Universidade informou que apagou a pichação e que "repudia toda forma de discriminação, preconceito e violência"

Um vídeo que mostra o banheiro do Bloco A do Campus V da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) pichado com uma suástica e mensagem de ódio está circulando em grupos de Whatsapp e nas redes sociais. Visualizar esta foto no Instagram. ...