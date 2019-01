Política Vídeo de Queiroz dançando foi feito em 'raro momento de descontração', diz defesa 'Ele passaria por uma grave cirurgia nas horas seguintes, inclusive com risco de morte', afirma a defesa do ex-assessor de Flávio Bolsonaro

A defesa do ex-assessor de Flavio Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz, divulgou uma nota oficial afirmando que o vídeo em que o motorista aparece dançando com a família no hospital foi feito "no raro momento de descontração na visita deles no Albert Einstein", "pois ele passaria por uma grave cirurgia nas horas seguintes, inclusive com risco de morte". O advoga...