Política Vídeo com carretas paradas é antigo e não tem relação com Eike, Bolsonaro ou BNDES Boato alega que equipe de transição teria descoberto veículos que seriam do 'esquema do PT' no banco estatal

Uma gravação que mostra caminhões enfileirados em um pátio tem circulado no WhatsApp com uma legenda falsa, que afirma que os veículos pertenceriam a Eike Batista e teriam sido financiados pelo BNDES. A corrente no aplicativo diz ainda que a situação teria sido descoberta pela equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) no Pará. Mas nenhuma d...