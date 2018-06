Política Uso de Forças Armadas nas estradas deve acabar amanhã, diz ministro Prazo do decreto encerra nesta segunda-feira (4) e não será prorrogado

Após duas reuniões curtas, de cerca de 40 minutos, no sábado (2) e neste domingo (3), o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Sérgio Etchegoyen, disse hoje que o governo não está desmobilizado e continua acompanhando a retomada do abastecimento do país após a paralisação dos caminhoneiros. S...