Política Urnas são confiáveis, diz Toffoli Presidente do STF diz que sistemas são abertos para auditagem e que “geralmente os que perdem a eleição reclamam”

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, rebateu ontem as declarações do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, que apontou nas redes sociais a “possibilidade de fraude” nas próximas eleições. Para Toffoli, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a campanha de 2014, as urnas eletrônicas são “totalmente...