Política Universidade suspende aluno por vídeo racista Estudante do 5º ano de Direito vestia camisa com o rosto de Bolsonaro e publicou material com uma arma na mão dizendo que mataria 'vagabundos com camiseta vermelha' e a 'negraiada'

A reitoria da Universidade Mackenzie suspendeu o aluno do 5.º ano de Direito que publicou vídeos nas redes sociais com uma arma na mão, dizendo que mataria "vagabundos com camiseta vermelha" e a "negraiada". Ele também foi dispensado pelo escritório de advocacia onde fazia estágio havia quatro meses. O autor dos vídeos foi identificado como Pedro Baleotti pelos ...