UFG ofertará disciplina sobre “Golpe de 2016" no Brasil. Você é a favor ou contra? Vote aqui!

Atualizada às 16h10 - 12/03/2018

A Universidade Federal de Goiás (UFG) oferecerá, a partir de abril, um Núcleo Livre Interdisciplinar que vai tratar “O golpe de 2016 e o futuro da democracia Brasil”. De caráter optativo, a disciplina segue a tendência de outras universidades brasileiras que optaram por ofertar o conteúdo depois que o Ministro da Educação, Mendonça Filho, questionou a promoção da disciplina na Universidade de Brasília (UnB), alegando que a mesma fere o princípio da autonomia universitária.

Uma das organizadoras, professora Margareth Pereira Arbués, também vice-diretora da Regional Goiás da UFG, defende a importância de se discutir a temática na Universidade. “A Universidade enquanto espaço plural e de construção do saber tem o dever histórico de refletir e debater as implicações do golpe sobre os direitos sociais e a democracia brasileira. Uma das dimensões do golpe resvala sobre o avanço de um tipo de ativismo conservador que tem comprometido as conquistas relativas às questões de gênero e aos direitos sexuais”, afirma.

Para o diretor da Regional Goiás, professor Renato Francisco dos Santos Paula, é papel da Universidade debater todos os temas que gerem reflexão crítica: “Além das implicações de gênero, o golpe de 2016 também afeta outras dimensões da vida em sociedade, por isso, a disciplina, de caráter optativo, abordará o retrocesso no campo dos direitos sociais e humanos que muda por completo as formas tradicionais de democracia e de justiça social”.

Polêmica

A polêmica começou depois que a Universidade de Brasília (UnB) criou disciplinas optativas que levam como tema “o golpe de 2016” envolvendo a ex-presidente Dilma Rousseff.

Alegando que a oferta de tais disciplinas fere o princípio da autonomia universitária, o Ministro da Educação, Mendonça Filho, publicou um texto em seu Facebook manifestando insatisfação. Ele alega que “as instituições não são reféns de partidos políticos” e, ainda, que “é inaceitável o uso de recursos humanos e materiais das universidades públicas para a divulgação de teses petistas”.

A reação ao discurso do Ministro foi imediata. Em apoio à UnB, outras nove universidades brasileiras informaram que também passariam a ofertar a disciplina.

Ciclo de Debates

A UFG, por meio do conselho diretor da Faculdade de Educação (FE), aprovou na última semana a proposta para o curso de extensão chamado “Ciclo de Debates Sobre o Golpe de 2016 e a Universidade Pública”, que tem como referência a disciplina “O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil”.

O curso acontecerá no miniauditório da Faculdade de Educação. As aulas têm início no dia 16 de março. A carga horária é de 30 horas e os participantes serão certificados. A inscrição é gratuita e pode ser feita no local e na hora dos debates.