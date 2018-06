Política Twitter diz que anúncios de políticos não serão veiculados nas eleições do Brasil ‘Não vamos priorizar candidatos ou grupos de nenhum tipo de ideologia’, relata a diretora-geral da rede social no País, Melissa Barnes

A diretora-geral o Twitter no Brasil, Melissa Barnes, anunciou que a rede social não deve veicular anúncios de políticos nas eleições de 2018 no Brasil. A afirmação foi dada em entrevista ao Estadão. “Para cumprir as regras de transparência, não permitiremos que candidatos comprem publicidade para veicular no Twitter. Eles poderão, porém, manter perfil pessoal no Twi...