Política TV teve baixa influência eleitoral Cientistas políticos dizem que eleição atípica e estratégias erradas de candidatos tiraram a importância central da televisão no convencimento da população no País e no Estado de Goiás

O período de veiculação dos programas eleitorais na TV e no rádio acabou ontem com poucos efeitos nas pesquisas eleitorais tanto no cenário nacional quanto goiano, liderados respectivamente por Jair Bolsonaro (PSL) e Ronaldo Caiado (DEM) desde antes do início das propagandas, em 31 de agosto.Bolsonaro tem 8 segundos de TV, tempo considerado irrisório diante dos 5 minutos e 3...