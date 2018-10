Política TV Anhanguera realiza debate com candidatos ao governo de Goiás Embate terá participação dos cinco candidatos de partidos com maior representatividade

Os candidatos ao governo de Goiás participam nesta terça-feira (2) do último debate antes do primeiro turno das eleições, que será no domingo (7). Promovido pela TV Anhanguera, ele começa após a novela Segundo Sol, por volta de 22 horas e terá a participação de cinco dos sete candidatos ao governo de Goiás. O critério para a seleção dos participantes é o da represent...