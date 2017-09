Tumulto e bate-boca marcam votação de projeto que proíbe o aumento contínuo do IPTU

Em uma sessão marcada por constrangimentos nesta terça-feira (5) na Câmara Municipal de Goiânia, um deles envolveu o presidente da Casa, Andrey Azeredo (PMDB), durante a votação do projeto de lei que proíbe o aumento contínuo do IPTU, aprovado em segunda votação. No pedido de vista apresentado por Oséias Varão (PSB), Andrey convocou votação simbólica, em que o vereador s...