Política Tucanos querem fazer congresso em março para debater apoio ou não a Bolsonaro A Executiva Nacional do partido se reúne na semana que vem, no dia 22, para organizar um calendário de reuniões e eleições internas

Os núcleos do PSDB enviaram nesta segunda-feira, 12, uma carta aberta à direção nacional do partido em que defendem a convocação de um congresso nacional para discutir o futuro da legenda e rever as teses, tendo como pano de fundo a postura em relação governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. A Executiva Nacional do partido se reúne na semana que vem, no dia 22, ...