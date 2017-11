Tucanos goianos dizem que Marconi sai fortalecido

A bancada do PSDB goiano na Câmara Federal elogiou a decisão do governador Marconi Perillo (PSDB) de abrir mão de sua candidatura à presidência nacional do partido para que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) ocupe o cargo. Para eles, mesmo estando na frente na disputa, Marconi sai fortalecido justamente por aceitar retirar seu nome depois de ter art...