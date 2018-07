Política TSE será inflexível com candidatos ficha-suja nas eleições, diz Fux Segundo o ministro, quem estiver inelegível pela Lei da Ficha Limpa “está fora do jogo democrático”

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux, disse hoje (26) que o tribunal será inflexível com candidatos ficha-suja que pretendem disputar as eleições de outubro. Segundo o ministro, quem estiver inelegível pela Lei da Ficha Limpa “está fora do jogo democrático”. “Com relação à Lei da Ficha Limpa, o tribunal demonstrou e demonstrará ser in...