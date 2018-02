TSE pode rever brecha de ficha-suja, diz Fux

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux, pretende discutir com os colegas da Corte eleitoral o veto automático ao registro de candidatos que se enquadrem na Lei da Ficha Limpa. Em café da manhã com jornalistas ontem, Fux defendeu a tese de que político ficha-suja não pode nem fazer o registro de candidatura.Sem citar casos concretos, como o do e...