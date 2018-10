Política TSE nega pedido para impedir entrevista de Bolsonaro na TV Record Ao decidir a questão, o ministro entendeu que a medida seria uma forma de censura prévia, prática vedada pela Constituição

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Carlos Horbach decidiu hoje (4) negar pedido feito por adversários para impedir a veiculação de uma entrevista do candidato à presidência Jair Bolsonaro na TV Record, a partir de 22h. No pedido, o PT, PSOL, MDB e o candidato a deputado federal Wadih Damus (PT-RJ) alegaram que a veiculação seria uma fo...