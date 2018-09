Política TSE nega pedido de resposta de Bolsonaro contra propaganda de Alckmin Ministro Sergio Banhos afirma que campanha tucana veiculou duas matérias jornalísticas e que a diretriz do Tribunal adverte que referências a fatos "públicos e notários" divulgados na imprensa não possuem caráter ofensivo

O ministro Sergio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não viu irregularidades na propaganda do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) que explora reportagem do jornal Folha de S.Paulo, segundo a qual o candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, empregou servidora fantasma, assim como reportagem que cita recebimento de auxílio-moradia pelo d...