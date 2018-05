Política TSE não pode tomar iniciativa de impedir candidatura de Lula, diz Cármen Lúcia Ministra também reiterou que não vai colocar em discussão tema da segunda instância

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, refutou a possibilidade de que a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja bloqueada sem que haja contestação prévia - ou "de ofício", como se diz no jargão jurídico. "O Judiciário não age de ofício, age mediante provocação", disse a ministra, em entrevista ao programa Canal Livre, d...