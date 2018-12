Política TSE mantém prefeito de Petrolina no cargo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou na última terça-feira (11) a candidatura do prefeito de Petrolina de Goiás, Dalton Vieira (PP), personagem central da eleição suplementar que ocorreu no município no ano passado. Eleito em 2016 com seu registro indeferido, ele permaneceu no cargo enquanto o recurso que apresentou não era julgado.Em 2017, contudo, Dalton acabou cassa...