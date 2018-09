Política TSE libera propaganda do PSDB que exibe xingamentos de Bolsonaro a mulheres O ministro destaca que a propaganda expõe "acontecimento amplamente divulgada pela mídia nacional", que traduz fatos que efetivamente ocorreram

O ministro Sergio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou pedido do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) contra propaganda eleitoral da coligação do candidato à presidência Geraldo Alckmin (PSDB), em que são exibidos xingamentos feitos por Bolsonaro a mulheres. Segundo os advogados do candidato do PSL, a propaganda eleitoral é irregular e feita com intuito...