Política TSE julga Garotinho inelegível e o afasta de campanha a governo do Rio O ex-governador teve seus direitos políticos suspensos por ter sido condenado por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, em julho, pela segunda instância do TJ do Rio

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu hoje (27), por unanimidade, que o ex-governador do Rio Anthony Garotinho está inelegível e, portanto, deve suspender de imediato a campanha ao governo fluminense nas eleições deste ano. Ele também está proibido de gastar recursos do Fundo Eleitoral. O TSE confirmou decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio...