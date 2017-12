TSE isenta Lula e Bolsonaro após vídeos veiculados na internet

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu ontem que vídeos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) veiculados na internet não configuram propaganda eleitoral antecipada. Os julgamentos deverão estabelecer as balizas que nortearão o entendimento do tribunal.

Líderes nas pesquisas, Lula e Bolsonaro já anunciaram publicamente a intenção de concorrer ao Palácio do Planalto na próxima campanha e entraram na mira do Ministério Público Eleitoral (MPE).

No caso de Lula, o petista virou alvo de uma representação no tribunal por conta de filmagens em uma academia de ginástica - em um dos vídeos, intitulado “Ele está voltando”, o ex-presidente aparece numa academia de ginástica ao som da trilha do filme “Rocky - Um Lutador”. Quanto a Bolsonaro, o MPE questionou a exibição de imagens que mostram o parlamentar sendo recepcionado em aeroportos por simpatizantes.

“A propaganda eleitoral somente se caracteriza quando existente pedido explícito de voto. Atos de mera promoção pessoal, elogios, críticas, exposição de ideias, menção a possível candidatura, entrevistas e outros atos sem pedido de voto não são suficientes para ensejar a extemporaneidade”, disse o relator do caso de Lula, ministro Admar Gonzaga.

Uma das ministras mais rigorosas do TSE, Rosa Weber concordou com o relator. “Eu vendo o vídeo, não compreendi como um pedido de “Vote em mim 2018” e sim uma comunicação “Eu estou vivo”, está lá fazendo exercícios, foi como eu senti a propaganda, e na verdade, dentro de um contexto”, comentou Rosa, ao destacar a saúde de Lula.

Vale tudo

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, por outro lado, viu propaganda antecipada nos dois casos e alertou para o risco de a Corte Eleitoral liberar o “vale tudo” na internet.

O placar dos dois julgamentos foi distinto - no caso de Bolsonaro, o TSE não viu propaganda eleitoral por 5 a 2. No caso de Lula, o placar foi favorável ao petista por 4 a 3.

A lei permite a propaganda eleitoral somente a partir de 15 de agosto do ano da eleição e prevê multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil para quem violar a restrição.