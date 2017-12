TSE elege Fux para presidente

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elegeu ontem de manhã o ministro Luiz Fux o novo presidente da Corte Eleitoral. Fux substituirá o atual presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, em fevereiro do próximo ano. “Tenho a espinhosa missão de substituir duas excepcionais gestões, de Toffoli (Dias Toffoli) e de Gilmar, e creio em Deus que estarei à altura do ex...