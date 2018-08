Política TSE deve decidir nesta quinta sobre pedido do PT para garantir Lula em debate Os advogados do petista tentam garantir pelo menos a participação do ex-presidente por videoconferência ou por meio de vídeos pré-gravados

O ministro Tarcísio Vieira, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deve decidir ainda nesta quinta-feira, 16, sobre o pedido do Partido dos Trabalhadores para garantir a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em debate televisivo previsto para ocorrer nesta sexta-feira, 17. Preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato, Lula está preso desde...