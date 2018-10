Política TSE determina remoção de vídeo de Bolsonaro sobre risco de 'fraude' nas eleições Durante o julgamento, ministros do TSE fizeram uma defesa contundente do sistema eletrônico de votação e da atuação da Justiça Eleitoral em garantir a lisura do pleito

Por 6 votos a 1, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atendeu a um pedido da Coligação "O Povo Feliz de Novo" (PT, PC do B e PROS) e determinou a remoção - dentro de um prazo de 24 horas - de um vídeo do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, no qual ele afirma que as eleições de outubro podem resultar em uma "fraude" por causa da ausência do voto impresso. ...