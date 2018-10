Política TSE determina que Facebook e YouTube removam vídeos de Bolsonaro sobre "kit gay" Nas postagens, candidato do PSL à Presidência da República afirma que livro “Aparelho sexual e cia." integraria material a ser distribuído a escolas públicas na época em que Fernando Haddad (PT) comandava o Ministério da Educação

O ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a remoção de seis postagens no Facebook e no YouTube em que o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, faz críticas ao livro "Aparelho Sexual e Cia." e afirma que a obra integraria material a ser distribuído a escolas públicas na época em que Fernando Haddad (PT) comandava o...