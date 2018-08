Política TSE confirma cassação do Prefeito de Divinópolis e determina nova eleição no município Alex Santa Cruz Oliveira, prefeito de Divinópolis de Goiás, e seu vice, Jofre Pereira Filho, são acusados de compra de votos e abuso de poder econômico

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram nesta terça-feira (28) confirmar a cassação dos mandatos e a aplicação de multas no valor de R$ 53 mil a Alex Santa Cruz Oliveira (PPS), prefeito de Divinópolis de Goiás, e seu vice, Jofre Pereira Filho (PPS). Com a decisão, a Corte definiu que o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) deverá realizar n...