Política TSE confirma candidatura de professor Alcides (PP) O tribunal julgou recurso do MPF que pedia a cassação do registro do empresário por doação excessiva na campanha de 2014

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a candidatura do deputado federal eleito Alcides Ribeiro Filho, o professor Alcides (PP), em votação na manhã desta quinta-feira (22). Um recurso do Ministério Público Federal pedia a cassação do registro de Alcides sob o argumento de que ele estava inelegível com base na Lei Ficha Limpa, que proíbe candidatura d...