Política TSE confirma a elegibilidade de Professor Alcides Voltando a flexibilizar trecho da Lei da Ficha Limpa, a maioria do plenário apresentou voto favorável ao registro de candidatura do deputado federal eleito

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a candidatura do deputado federal eleito Alcides Ribeiro Filho, o Professor Alcides (PP), em votação realizada ontem (22). Um recurso do Ministério Público Eleitoral (MPE) pedia a cassação do registro de Alcides sob o argumento de que ele estava inelegível com base na Lei da Ficha Limpa, que proíbe candidatura de ...