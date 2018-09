Política TSE barra programas do PT que têm Lula como protagonista Ministros entendem que peças contrariam decisão que impediu candidatura do ex-presidente petista e pretendem “confundir o eleitor”

Os ministros Carlos Bastide Horbach e Luís Felipe Salomão, ambos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinaram ontem a suspensão de propagandas veiculadas pelo PT no rádio e na TV que tinham como protagonista o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - preso e condenado na Lava Jato. As deliberações apontam tentativa de “confundir o eleitor” e “frontal oposição” ao qu...