Política TSE autoriza mudança de nome do PSDC para ‘Democracia Cristã’ Decisão foi tomada nesta quinta-feira (17)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, na sessão desta quinta-feira (17), a mudança do nome do PSDC para Democracia Cristã. Presidente da sigla em Goiás e da Agência Municipal de Lazer e Turismo (Agetul), Alexandre Magalhães afirma que a mudança foi solicitada para o partido voltar às origens. “A legislação antiga determinava que tivesse ‘Partido’ no nome, por i...