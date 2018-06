Política TSE autoriza força federal no 2º turno das eleições no Tocantins Votação ocorrerá no próximo dia 23 de junho e quatro municípios terão reforço do Ministério da Defesa

O segundo turno das eleições suplementares para governador e vice no Tocantins, marcadas para 23 de junho, terão forças federais em quatro dos 139 municípios do estado. São eles: Goiatins, Pedro Afonso, Tocantínia e Formoso do Araguaia. A autorização foi decidida pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em sessão administrativa realizada na manhã de hoj...