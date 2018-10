Política TSE adia coletiva de imprensa que ocorreria nesta sexta-feira (19) para domingo Tribunal Superior Eleitoral alegou problemas na agenda de autoridades

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou a coletiva de imprensa que estava prevista para as 16h desta sexta-feira, 19, alegando problema na agenda de autoridades. A nova data é domingo, 21, às 14h, na sede do TSE em Brasília. A coletiva havia sido convocada na quinta-feira, 18, para sexta-feira, às 16h, no prédio do TSE em Brasília. Ao lado de Rosa Weber, também...