Política Triunfos no Congresso consolidam poder do DEM Partido assume o comando do Legislativo apesar de ser apenas a 4.ª bancada do Senado e a 11ª da Câmara; sigla ainda tem três ministérios

A renovação política impulsionada pelas redes sociais varreu velhas figuras e oligarquias, mas o DEM voltou ao poder com força. Depois de amargar um décimo lugar geral em votos nas eleições para deputado federal e um quinto para senador em 2018, o partido inverte a posição na influência política com a reeleição de Rodrigo Maia (RJ) no comando da Câmara e a vitória de D...